شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: إحباط هجوم إرهابى على مركز مباحث بالعاصمة السعودية الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة العربية الإخبارية نقلا عن مصادر أن السلطات السعودية نجحت فى إحباط هجوم إرهابى على مركز مباحث شمال الرياض. وأفادت أن 4 مهاجمين قتلوا خلال إحباط الهجوم الإرهابي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العربية: إحباط هجوم إرهابى على مركز مباحث بالعاصمة السعودية الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.