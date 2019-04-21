شاهد فى دقيقة.. خريطة امتحان نهاية العام لطلاب النقل فى شهر رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى لطلاب النقل نهاية أبريل الجارى وتستمر حتى منتصف مايو المقبل، ”الخليج 365” يقدم فى 10 معلومات خريطة امتحانات نهاية العام والتى تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. نهاية أبريل نهاية أبريل بدء امتحانات طلاب النقل والشهادة الإعدادية وتستمر حتى منتصف مايو. 19مايو 19مايو طلاب الصف الأول الثانوى العام يبدأون الامتحان الإلكترونى 12مايو 12مايو الامتحانات العلمية لطلاب الدبلومات الفنية Advertisements 18مايو 18مايو امتحانات الدبلومات الفنية النظرى الامتحانات تنتهى قبل نهاية شهر رمضان المبارك. إجراءات تتبعها التعليم هذا العام تيسيرا على الطلاب: ـ توفير وسائل تهوية فى لجان الامتحانات ـ توفير زائرة صحية فى لجان الامتحانات حرصا على سلامة الطلاب ـ تجهيز الكنترولات لتصحيح امتحانات النقل وتوفير الجو المناسب للمعلمين. ـ طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحاناتهم بعد عيد الفطر ـ استمرار الدراسة لطلاب النظام الجديد فى التعليم بمرحلة رياض الأطفال بالمستويين الأول والثانى والصف الأول الابتدائى حتى نهاية مايو المقبل

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