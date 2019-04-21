مدبولى: مصر تدعم وتساند الصومال وكل الجهود التى تعزز الأمن والاستقرار به

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد عيسى عوض، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى الصومالي، والوفد المرافق له، بحضور السفير أبو بكر حفني، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وكذا سفير الصومال لدى مصر.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق إلى سٌبل تعزيز التعاون بين مصر والصومال، حيث أكد رئيس الوزراء دعم ومساندة مصر للحكومة الصومالية، ولكل الجهود التى تستهدف تحقيق التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار فى ربوع الصومال.

وأضاف رئيس الوزراء أن مواقف مصر التاريخية كانت دوماً داعمة للصومال وشعبه، ونحن على أتم استعداد لتلبية احتياجات الحكومة الصومالية من الدعم الفنى والتدريب والمنح الدراسية، من أجل المساهمة فى تخريج كوادر صومالية قادرة على قيادة جهود بناء الدولة.

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وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والصومال، لا سيما من خلال الاستفادة من الثروة الحيوانية التى تتمتع بها الصومال، وزيادة واردات مصر من اللحوم، خاصة بعد أن تم اعتماد المجازر الصومالية من جانب وزارة الزراعة المصرية.

كما أكد مدبولى على أهمية المضى قدماً فى فتح فرع لبنك مصر فى الصومال، لما سيكون له من انعكاسات إيجابية على حركة المعاملات التجارية والمالية بين البلدين.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية الصومال اعتزاز بلاده وتقديرها للعلاقات التاريخية مع مصر، مشيراً إلى أن مصر كانت دوماً خير سند ومعين للشعب الصومالي عبر التاريخ، وأسهم المصريون بتضحياتهم فى نيل الصومال استقلاله.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الوزير الصومالي أثنى على ما ذكره الدكتور مصطفى مدبولي حول استعداد مصر لزيادة دعمها للشعب الصومالي فى المجالات التى تمثل أولوية لتحقيق التنمية، مشيداً بزيادة اهتمام الخارجية المصرية بتعزيز التعاون مع الصومال خلال الأعوام القليلة الماضية.

وأكد وزير خارجية الصومال أن بلاده تعطى التعاون مع مصر أولوية متقدمة، وتعمل على زيادة التعاون بين مجتمع الأعمال فى البلدين، كما تعول على دعم مصر للصومال فى المحافل الدولية.