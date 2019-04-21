شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن السعودى يقتل 4 إرهابيين ويحبط هجوما على قسم شرطة فى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت قوات الأمن السعودية، فى التصدى لهجوم إرهابى فى الزلفى شمال الرياض، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 إرهابيين، جاء ذلك وفق ما أفادت به فضائية العربية فى خبر عاجل قبل قليل.

وكانت فضائية العربية، قد أفادت فى خبر عاجل لها، بإحباط هجوم إرهابى على مركز مباحث الزلفي شمال العاصمة السعودية الرياض.

العربية على تويتر

Advertisements