- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن السعودى يقتل 4 إرهابيين ويحبط هجوما على قسم شرطة فى الرياض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت قوات الأمن السعودية، فى التصدى لهجوم إرهابى فى الزلفى شمال الرياض، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 إرهابيين، جاء ذلك وفق ما أفادت به فضائية العربية فى خبر عاجل قبل قليل.
وكانت فضائية العربية، قد أفادت فى خبر عاجل لها، بإحباط هجوم إرهابى على مركز مباحث الزلفي شمال العاصمة السعودية الرياض.
العربية على تويتر
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن السعودى يقتل 4 إرهابيين ويحبط هجوما على قسم شرطة فى الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.