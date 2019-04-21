شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى يدلى بصوته فى الاستفتاء على الدستور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى المستشار مجدى أبو العلا رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، صباح اليوم، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مدرسة الإعدادية بالأزبكية.
وأكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن العمل منتظم فى سير عملية الاستفتاء لليوم الثانى فى جميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وعددها 13 ألف و919 لجنة والتى تجرى فيها عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
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