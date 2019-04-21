شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان": تخصيص أكثر من 7 آلاف شقة حتى نهاية 2019 للحاجزين بـ15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رداً على استفسارات حاجزى الإعلان الثامن بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمدينة 15 مايو، أعلن المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن وزارة الإسكان وأجهزتها المختلفة، تبذل قصارى جهدها فى تنفيذ الوحدات السكنية من أجل تلبية طلبات المواطنين، بهذا المشروع القومى الضخم، الذى يُعد من أكبر المشروعات السكنية لمحدودى الدخل على مستوى العالم.

وقال المهندس صلاح حسن: تم الإعلان عن حجز الوحدات السكنية بمدينة 15 مايو ضمن الإعلان الثامن للإسكان الاجتماعى، وبلغ عدد الحاجزين بالمدينة أكثر من 15 ألف مواطن، وسبق الإعلان فى الجرائد الرسمية، وإرسال رسائل نصية إلى جميع الحاجزين بالإعلان الثامن للإسكان الاجتماعى بمدينة 15 مايو، بأن تسليم الوحدات السكنية بالمدينة سيكون بعد عامين، ومن يرغب فى استلام وحدته قبل هذه المدة، يمكنه التحويل إلى مدينة 6 أكتوبر أو مدينة بدر.

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وأضاف نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: تم حتى الآن تخصيص أكثر من 2600 وحدة للحاجزين بالإعلان الثامن بالمدينة، ومن المقرر تخصيص أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية للحاجزين بالإعلان الثامن للإسكان الاجتماعى بمدينة 15 مايو، حتى نهاية العام الحالى 2019، وسيتم التخصيص لباقى الحاجزين بالمدينة فى النصف الأول من العام القادم 2020، مشيراً إلى أنه يتم التخصيص طبقاً لخطة الانتهاء من تنفيذ الوحدات.