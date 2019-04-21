شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "المصريون الأرمن" يشاركون فى الاستفتاء داخل وخارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد يؤكد قوة ترابطهم ببلدهم مصر، حرص عدد من المصريين الأرمن على المشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية، وذلك سواء من المصريين الأرمن داخل مصر أو خارجها، وفق المواعيد المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.



جانب من مشاركة المصريين الأرمن فى الاستفتاء على تعديل الدستور



مصرية من الارمن تشارك فى استفتاء التعديلات الدستورية



مواطن مصرى من الارمن يشارك فى استفتاء التعديلات الدستورية



مواطن من الارمن يشارك فى استفتاء التعديلات الدستورية

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مواطن من المصريين الارمن يشارك فى استفتاء التعديلات الدستورية

واحتضنت مصر الأرمن منذ قدومهم إليها وأصبحت وطنًا ثانيًا لهم، وأصبح لهم بصمات مؤثرة في نسيج المجتمع المصري على مر العصور، وباتوا جزءا لا يتجزأ من الوطن، كما أن الجالية الأرمينية التي عاشت بمصر عاشت طيلة عقود وأثرت في الحياة المصرية، فقد كانوا ولايزالون جزءًا لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري بل ولعبوا دورا هاما في تاريخ مصر القديم والحديث.





وشهدت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج منذ صباح أمس، إقبالا كبيرا من قبل المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وفيما بدأ فى الداخل صباح اليوم تصويت المصريين حيث يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.