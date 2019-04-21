شكرا لقرائتكم خبر عن صور..الفنانة سميرة أحمد تدلى بصوتها فى الاستفتاء..وتؤكد:لازم نشارك حبا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلت الفنانة سميرة أحمد، بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر اللجنة الانتخابية بكلية تربية رياضية بنات بالزمالك.

وقالت الفنانة سميرة أحمد فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن المشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى قائلة: "نزلت علشان مصر حبيبتى وحبنا للرئيس، مصر دى اللى عملتنى وبحبها وأحب ترابها".

ودعت الفنانة سميرة أحمد، جميع المصريين بالمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وأن مصر بلد المصريين ويجب المشاركة، كما دعت الشباب بالمشاركة قائلة:" أنتم شباب مصر اللى لازم تخلو بلدنا زى الفل تحيا مصر .. تحيا مصر ".

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.



الفنانة سميرة أحمد تدلى بصوتها (1)



الفنانة سميرة أحمد تدلى بصوتها (2)



الفنانة سميرة أحمد تدلى بصوتها (3)

Advertisements



الفنانة سميرة أحمد تدلى بصوتها (4)



الفنانة سميرة أحمد تدلى بصوتها (5)



الفنانة سميرة أحمد تدلى بصوتها (6)



الفنانة سميرة أحمد تدلى بصوتها (7)



الفنانة سميرة أحمد تدلى بصوتها (8)