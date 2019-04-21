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حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أن حكومة سريلانكا، حجبت مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات المراسلة.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن وكالة أنباء فرانس برس، إن المخابرات السريلانكية، أصدرت تحذيرا فى وقت سابق من الشهر الجارى حول هجوم "انتحارى" محتمل يستهدف كبرى الكنائس.  

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وأوضحت الصحيفة، أن الوثائق التى اطلعت عليها  وكالة فرانس برس تكشف أن قائد شرطة سريلانكا، بوجوث جاياسوندارا أصدر تنبيهًا استخباريًا لكبار الضباط قبل 10 أيام ، محذرا من أن الانتحاريين يعتزمون ضرب "الكنائس البارزة".

 

وقال الإنذار "أفادت وكالة استخبارات أجنبية أن جماعة التوحيد الوطنية، الإسلامية تخطط لتنفيذ هجمات انتحارية تستهدف كنائس بارزة وكذلك المفوضية العليا الهندية في كولومبو".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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