15 صورة تلخص مأساة تفجير 3 كنائس و3 فنادق فى سريلانكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى ما لا يقل عن 156 شخص مصرعهم فى هجوم إرهابى اليوم الأحد تزامناً مع أعياد القيامة، استهدف مسيحيين فى سريلانكا بعد ستة انفجارات هزت الفنادق والكنائس الراقية يشتبه في أنهما نفذهما انتحاريون.

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