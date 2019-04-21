شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة": تلقينا 103 شكاوى واستفسارات وطلبات مساعدة للوصول إلى مقر اللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، متابعة سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

وقالت أمل عبد المنعم مديرة غرفة العمليات بالمجلس، إن الغرفة تلقت خلال اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية ( 103) شكوى واستفسار وطلبات مساعدة للوصول إلى مقر اللجان، عن طريق الخط الساخن 15115 وفروع المجلس بالمحافظات مؤكدة أن فريق المتابعين المحليين المنتشرين فى جميع محافظات الجمهورية أكدوا انتظام سير واجراءات العملية الانتخابية.

وأوضحت مديرة غرفة العمليات أن الغرفة تلقت 74 طلب استعلام عن اللجان وأرقام الكشوف وتم إفادتهم بالمعلومات اللازمة، و24 شكوى خاصة ببعد مسافة المقر الانتخابى وتم إبلاغ الهيئة العليا للانتخابات لاتخاذ اللازم فضلا عن 5 طلبات مساعدة للوصول للجان من كبار السن وذوى الإعاقة وتم توفير سيارات خاصة لنقلهم للمقرات الانتخابية الخاصة بهم، مؤكدة أنه سوف يتم التعامل مع شكاوى الناخبات ورفعها إلى غرفة عمليات مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وإلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات.

غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة تتلقى كافة شكاوى واستفسارات السيدات على الخط الساخن رقم 15115.

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يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت عن المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وبدوره قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية يطالب فيه الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بتاريخ 16أبريل 2019 عقب موافقة البرلمان بالأغلبية على تلك التعديلات.