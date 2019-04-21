شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة النهضة يشيد بمشاركة الأساتذة والطلاب والعاملين فى الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور حسام الملاحى، رئيس جامعة النهضة بالمشاركة الإيجابية لمنتسبى جامعة النهضة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية على مستوى الأساتذة والعاملين والطلاب، وأكد أن هذه المشاركة الإيجابية تعكس الوعى والحس الوطنى لدى منتسبى الجامعة.

وأدلى الدكتور حسام الملاحى، يرافقه نواب رئيس الجامعة والعمداء وهيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة ظهر السبت الموافق 20 أبريل الجارى بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى انطلقت يوم السبت، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث أدلوا بأصواتهم بمدرسة الشيخ على للتعليم الأساسى التابعة لإدارة بنى سويف التعليمية.

Advertisements

وكان رئيس جامعة النهضة قد حث فى وقت سابق أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية تنفيذا للواجب الوطنى والدستورى، كما وجه بتقديم التيسيرات اللازمة لتمكين منتسبى جامعة النهضة من المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

جدير بالذكر، أن الجامعة قد نظمت بالتعاون مع محافظة بنى سويف مهرجان ماراثون الدراجات بحضور محافظ بنى سويف المستشار هانى عبد الجابر تحت شعار "انزل وشارك" بهدف حث وتوعية الشباب بضرورة المشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية.