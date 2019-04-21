شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس التعبئة والإحصاء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى منذ قليل اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدرسة الطبرى بالحجاز بمصر الجديدة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت عن المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وبدوره قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية يطالب فيه الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بتاريخ 16أبريل 2019 عقب موافقة البرلمان بالأغلبية على تلك التعديلات.

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