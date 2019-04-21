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أعضاء هيئة التدريس وطلاب معهد خدمة اجتماعية القاهرة يشاركون فى الاستفتاء..صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء هيئة التدريس وطلاب معهد خدمة اجتماعية القاهرة يشاركون فى الاستفتاء..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وطلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، بقيادة الدكتور أحمد محمد يوسف عليق، عميد المعهد، فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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ودعا عميد المعهد للمشاركة فى الاستفتاء كواجب وطنى على الجميع، وإظهار أن الشعب المصرى أمام العالم هو صاحب الكلمة بإرادة حرة يحركها الواجب الوطنى من أجل مصر المستقل.

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يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة،وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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