شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة جامعة الدول العربية تلتقى مايا مرسى لبحث جهود الجانبين فى متابعة الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة رئيسة بعثة الجامعة العربية بالدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، لبحث الجهود التى سيقوم بها الجانبان لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها خلال الفترة 20-22 إبريل 2019،

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى حملة (صوتك لمصر بكرة) التى أطلقها المجلس القومى للمرأة من خلال فروعه في جميع محافظات مصر لتوعية النساء بأهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، و تعريفهن بأهم ما تضمنته التعديلات الدستورية التى سيتم الاستفتاء عليها، حيث تواصلت الحملة مع السيدات في العديد من القرى والنجوع، مؤكدةً على الدور الهام والمحوري الذي لعبته المرأة المصرية خلال مشاركتها في كافة الاستحقاقات الانتخابية السابقة، فكان بمثابة خط الدفاع الثالث للحفاظ على أمن وإستقرار وسلامة الوطن.

و أشارت الدكتورة مايا مرسى إلى قيام المجلس القومى للمرأة بتخصيص غرفة عمليات لتلقى شكاوى واستفسارات السيدات والفتيات خلال ايام الاستفتاء على التعديلات الدستورية على المستوى المركزى وكل محافظات الجمهورية تعمل طوال فترة التصويت حتى غلق اللجان عبر الخط الساخن رقم 15115، مشيرةً إلى أن غرفة عمليات المجلس سوف تكون على تواصل دائم مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات للتعامل مع شكاوى السيدات اثناء الإدلاء باصواتهن على مستوى جميع المحافظات والعمل على حلها.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسى على أن المجلس سيتابع سير عملية التصويت على التعديلات الدستورية من خلال المتابعات والمتابعين المحليين على مستوى جميع المحافظات، مضيفةً أن غرفة العمليات ستتواصل مع فرق المتابعين ورصد مشاركة المرأة، والعمل على تذليل أى عقبات تواجه السيدات خلال مشاركتهن في الاستفتاء.

ومن جانبها أكدت السفيرة أبو غزالة على أن بعثة الجامعة قامت بنشر أعضائها في مختلف المحافظات بجمهورية مصر العربية، حيث سيتواجد المتابعون الذين ينتمون إلى 13 جنسية عربية في محافظات القاهرة والجيزة وبعض محافظات الوجه البحري والقناة والصعيد، وقد بدأ المتابعون عملهم في متابعة مجريات أيام الاستفتاء، وستصدر البعثة تقريراً يتضمن تقييماً لمختلف جوانب عملية الاستفتاء وتوصيات تتناول سبل تحسينها وتطويرها في المستقبل.

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وفي ختام اللقاء أعرب الجانبان عن خالص تمنياتهما بأن يجري الاستفتاء في أفضل الأحوال والظروف وفى جو يسوده الأمن والاستقرار.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت عن المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وبدوره قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية يطالب فيه الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بتاريخ 16أبريل 2019 عقب موافقة البرلمان بالأغلبية على تلك التعديلات.