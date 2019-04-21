شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تدين التفجيرات الإرهابية فى سيرلانكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الكنيسة الكاثوليكية في مصر سلسلة الانفجارات التي استهدف عددا من الكنائس والفنادق صباح اليوم /الأحد/ في سيرلانكا، ما أسفر عن مصرع 160 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين حسب آخر إحصائية ، وذلك في الاحتفالات بـ "أحد السعف" هناك.

وجاء في نص البيان: "تنعي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، وعلى رأسها صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم إسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وبطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، شهداء حادث سلسلة الانفجارات بسريلانكا...وتصلي من أجل ذويهم كي يمنحهم الرب التعزية والصبر، كما تصلي من أجل الشفاء العاجل للمصابين، وتدين الكنيسة الكاثوليكية بمصر الحادث الإرهابي، وتصلي من أجل أن تسود ثقافة الحب والسلام على ثقافة الموت والإرهاب".

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