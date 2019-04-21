شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة فى مصلحة الجوازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عدداً من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوى الإعاقة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الإعاقة.

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