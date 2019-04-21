انت الان تتابع اعتقال أحمد الطاهر رئيس البرلمان السوداني الأسبق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مظاهرات في السودان - صورة أرشيفية

اعتقلت الاستخبارات العسكرية السودانية، اليوم السبت، القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني نافع علي نافع وحولته إلى سجن كوبر، بحسب موقع "العربية. نت". وأفاد الموقع بأنه تم إلقاء القبض على رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، ووضعه مع عدد من القيادات الأخرى في المعتقل بينهم علي عثمان محمد طه، وأسامة عبد الله، وعبدالرحيم محمد حسين مع شقيقي الرئيس عمر البشير عبدالله والعباس. أصدر النائب العام السوداني المكلف الوليد سيد أحمد محمود اليوم، قررا بإلغاء نيابة أمن الدولة ونقل العاملين بها إلى النيابة العامة.

كما قرر النائب العام إنشاء نيابة مكافحة الفساد، برئاسة ياسر بشير بخاري. وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا) بأن النائب العام وجه بأن تؤول كافة الدعاوى الجنائية التى كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد. كما أصدر النائب العام المكلف خطابا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بشأن