انتهاء اليوم الأول من التصويت على الاستفتاء بالداخل

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الاستفتاء على الدستور - صورة أرشيفية
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء اليوم السبت، غلق لجان الاقتراع عقب انتهاء مواعيد التصويت في اليوم الأول من أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019. وعقب إغلاق الصناديق، تم تحرير محاضر بإجراءات غلق صناديق الاقتراع، وحفظ بطاقات إبداء الرأي المتبقية وجميع الأوراق الخاصة بعملية الاستفتاء بصورة مؤمنة لحين استئناف الاقتراع يوم غد الأحد. وتجرى عملية الاستفتاء على مدار 3 أيام، في جميع المحافظات، بدءًا من اليوم السبت 20 أبريل، وحتى الاثنين 22 أبريل.
وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن الهيئة ستعلن نتائج الاستفتاء الذي بدأ اليوم السبت في الداخل وينتهي بعد غدٍ الاثنين، في موعد أقصاه 27 أبريل. وأوضح الشريف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن القانون ينص على أن تعلن الهيئة النتائج خلال الخمس أيام التالية
وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن الهيئة ستعلن نتائج الاستفتاء الذي بدأ اليوم السبت في الداخل وينتهي بعد غدٍ الاثنين، في موعد أقصاه 27 أبريل.
وأوضح الشريف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن القانون ينص على أن تعلن الهيئة النتائج خلال الخمس أيام التالية لانتهاء الاستفتاء. وأشار إلى أنه بعد انتهاء عملية الاستفتاء تصدر منظمات المجتمع المدني تقاريرها وهى فقط تتابع العملية وليس لها أن تتدخل فى سير العملية أو توجه الناخبين أو تؤثر على سير العملية.
وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق نهائيًا على التعديلات الدستورية المقترحة بتأييد 531 نائبا ورفض 22، وامتناع نائب، وذلك من أصل مشاركة 554، من نواب المجلس بعملية التصويت.
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