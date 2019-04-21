شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات المنوفية»: فتح جميع اللجان الانتخابية في التاسعة صباحًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية، الأحد، انتظام عملية فتح اللجان الانتخابية في ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 على مستوى مدن وقرى محافظة المنوفية، حيث تم فتح جميع اللجان الانتخابية في صباح اليوم في تمام التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.

من جانبه، أكد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، أن «العالم بأسره يشهد العرس الديمقراطي في بلدنا الحبيب من خلال إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي ستعبر بمصرنا إلى آفاق الحرية والتقدم والتنمية الاقتصادية»، مشيرًا إلى حرص شعب المنوفية على ممارسة حقوقهم بالإدلاء بأصواتهم بكل حرية واطمئنان من أجل توصيل رسالة للعالم بأن الشعب المصري لديه من الوعي السياسي ما يؤهله لاستكمال بناء الوطن ومسيرة التنمية.

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يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.