شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يترأس غرفة عمليات متابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، لليوم الثاني، سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وترأس حسين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وبحضور محمد عبدالفتاح، السكرتير العام، حيث تضم غرفة العمليات ممثلين عن القوات المسلحة، وكافة الأجهزة الأمنية، والمديريات الخدمية.

وأكد المحافظ ضرورة المتابعة المستمرة للعملية الانتخابية بكافة اللجان، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرفة العمليات الفرعية بالأحياء وكافة المديريات.

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ويبلغ إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت داخل نطاق المحافظة 3 مليون و361 الف و337 ناخب بكافة مراكز المحافظة موزعين على 13 لجنة عامة و737 لجنة فرعية بإجمالي 588 مركزا انتخابيا بمؤسسات تابعة للتربية والتعليم والوحدات المحلية والصحة والازهر والزراعة داخل المحافظة.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.