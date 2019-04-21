شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان: مشاركة المصريين في الاستفتاء تضع لبنة جديدة نحو مستقبل مشرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الأحد، بصوته على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدرسة الشهيد ملازم أول محمد عبدالفتاح الإعدادية، بمدينة نصر.

وأكد الوزير أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية تعتبر واجبًا على كل مواطن مصري أن يدلي بصوته لدعم واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر.

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وأشار الوزير إلى أن مشاركته تعتبر من قبيل الواجب الوطني الملقى على عاتقه نحو وطنه لمستقبل أفضل، مؤكدًا أن مشاركة المصريين في هذا العرس الديمقراطي تضع لبنة جديدة نحو مستقبل مشرق لهم ولأبنائهم، كما عهدنا من الشعب المصري دائمًا بما يضربه من أروع المثل في ممارسة حقوقه السياسية بمنتهى الحرية والشفافية والنزاهة، تأكيدًا على حبهم الشديد للوطن والانتماء له بكل كيانهم.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.