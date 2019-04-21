شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات الهجرة» تواصل عملها في اليوم الأخير للاستفتاء على تعديل الدستور بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل غرفة عمليات وزارة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عملها لليوم الثالث والأخير، لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للمصريين بالخارج، حيث تم تجهيز الغرفة بكافة أجهزة الاتصال، للتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، للرد على استفسارات المصريين بالخارج.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وجهت بالتعامل مع أي نوع من الشكاوى التي يتعرض لها الناخبين على مدار الساعة، مؤكدة على التواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية بعملية الاستفتاء للرد على كافة الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمصريين بالخارج خلال مشاركتهم، بفتح الخط الساخن مع الهيئة الوطنية للانتخابات للرد على الاستفسارات المتعلقة بكيفية تصويت المصريين بالخارج في عملية الاستفتاء.

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وتجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص الأرقام التالية لغرفة عمليات الوزارة: «01289850655 – 01017071810 –01159476593»، وأيضًا البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، وذلك للتواصل مع المصريين بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات بهدف التعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وإحاطة الجهات المعنية بالمشكلة.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.