شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: انتظام العمل بجميع اللجان في المواعيد المحددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم فتح اللجان بجميع مدن ومراكز المحافظة في المواعيد المحددة، مؤكدًا أن مصر تشهد هو ممارسة حقيقية وفعالة للديمقراطية لفتت أنظار العالم، وأن يسطرون ملحمة وطنية لاختيار الكلمة الفصل بشأن مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة، وهو خير دليل على قدرة المصريين على الاصطفاف يداً واحدا لبناء أوطانهم.

جاء ذلك خلال تواجده في غرفة العمليات الرئيسة في مجمع دمنهور الثقافي لمتابعة سير العملية الاستفتاء، على التعديلات الدستورية، بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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وناشد «المحافظ» جميع المواطنين في نطاق المحافظة بسرعة التوجه للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في بناء واستكمال مسيرة التنمية.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.