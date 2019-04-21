شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم الثاني.. انتظام لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت لجان الاستفتاء على مستوى مراكز ومدن محافظة الغربية، الأحد، في استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام التصويت على التعديلات الدستورية، وسط إجراءات أمنية مكثفة من الجيش والشرطة.

وكانت محافظة الغربية قد شكلت غرفة عمليات مركزية بالديوان العام لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتم ربطها بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والأحياء، والمديريات والقطاعات الخدمية، لإزالة أي عقبات تحدث خلال سير التصويت، ومواجهة الطوارئ على مدار الثلاثة أيام المقررة للاستفتاء، والذى شهد يومه الأول إقبالا ملحوظا من كبار السن والسيدات.

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جدير بالذكر أن إجمالي عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة 3 ملايين و327 ألف و350 مواطن، في 799 لجنة فرعية، بـ703 مقار على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.