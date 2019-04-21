شكرا لقرائتكم خبر عن في ثاني أيام الاستفتاء.. طوابير السيدات أمام لجان التصويت بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد أهالي محافظة المنوفية، الأحد، على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

كانت السيدات أول الحاضرين فور فتح اللجان للإدلاء بأصواتهن، حيث امتدت طوابير السيدات أمام لجان مدرسة المؤسسة بمدرسة بركة السبع.

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التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور بالمنوفية

يذكر أن محافظة المنوفية جهزت نحو 522 مقرًا انتخابيا و611 لجنة انتخابية لاستقبال 2 مليون و621 ناخبًا. وأن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الإثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.