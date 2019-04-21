شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. فتح أبواب اللجان وبدء تصويت الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم التالي بدأت عملية التصويت للاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافظة الفيوم وفتحت اللجان أبوابها في التاسعة صباحا وتوافد الناخبون على اللجان منذ بدء عملية التصويت، وتلاحظ تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجان.

بينما جابت شوارع القرى والمدن سيارات تحمل مكبرات صوت لتشغيل الأغاني الوطنية وحث المواطنين على المشاركة في التصويت للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت الانتخابي يبلغ حوالي مليون و٩٣٣ ألف ناخب، عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة ٣٣٥ مركزاً انتخابياً، تضم ٤٣١ لجنة فرعية، موزعين على مختلف مراكز المحافظة، ففى قسم أول شرطة الفيوم ١٦ مركز انتخابي بها ٢٥ لجنة فرعية، وفى قسم ثاني شرطة الفيوم ١٥ مركز انتخابي بها ٢٢ لجنة فرعية، وفى مركز شرطة الفيوم ٤٤ مركز انتخابي بها ٦٥لجنة فرعية، وفى مركز شرطة سنورس ٥٤ مركز انتخابي بها ٧١ لجنة فرعية، وفى مركز شرطة إطسا ٨٨ مركز انتخابي بها ٩٧لجنة فرعية، وفى مركز شرطة طامية ٣٣ مركز انتخابي بها ٥٠ لجنة فرعية، وفى مركز شرطة أبشواي ٤١ مركز انتخابي بها ٤٨ لجنة فرعية، وفى مركز شرطة الشواشنة ٢٧ مركز انتخابي بها ٣٢ لجنة فرعية، وفى مركز شرطة يوسف الصديق ١٧مركز انتخابي بها ١٩ لجنة فرعية.