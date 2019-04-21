شكرا لقرائتكم خبر عن الطوابير تظهر أمام لجان الاستفتاء في القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اللجان الانتخابية في شبرا الخيمة وبنها والخانكة والقناطر الخيرية والخصوص إقبالا كثيفا من قبل المواطنين من السيدات والرجال منذ الصباح للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث اكتظت الشوارع أمام اللجان الانتخابية بالمواطنين الذين اصطفوا في طوابير أمام اللجان.

وترأس علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لليوم الثاني من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث تم فتح اللجان أمام الناخبين والتي تضم ممثلي الجيش والشرطة وكل الأجهزة الأمنية والمديريات والمجلس القومي للمرأة وعدة مؤسسات أخرى.

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يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 من إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الإثنين 20 و21 و22 من إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.

توافد المواطنين على لجان الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام التصويت فى القليوبية

توافد المواطنين على لجان الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام التصويت فى القليوبية

توافد المواطنين على لجان الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام التصويت فى القليوبية