شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات مركزية وجولة تفقدية.. محافظ أسيوط يتابع اليوم الثاني للاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إن لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأسيوط فتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا في اليوم الثاني للإدلاء بأصواتهم، بحضور رؤساء اللجان من القضاة والمشرفين على اللجان، وسط تواجد أمني مكثف من عناصر القوات المسلحة والشرطة.

وأشار إلى عدم تلقي غرفة عمليات المحافظة أي بلاغات أو رصد لأي خروقات في اليوم الأول، حيث جرت بهدوء دون أي مشاكل.

جاء ذلك خلال متابعته لفتح اللجان بغرفة العمليات المركزية، بحضور نائب المحافظ والقيادات الأمنية والعسكرية ومسؤولي المديريات الخدمية والهيئات المختلفة.

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كان المحافظ قد تابع خلال جولات متتالية عملية التصويت خلال اليوم الأول بلجان عصمت عفيفي الإعدادية بنات وإسماعيل القباني الإعدادية بنين والشهيد أحمد فايز الثانوية بنات ومدرسة الرعاية المتكاملة الابتدائية وطارق بن زياد الإعدادية والتحرير الرسمية المتميزة لغات للاطمئنان على سير عملية الاستفتاء وتوفير سبل الراحة للمواطنين خلال إدلائهم بأصواتهم من خلال تخصيص أماكن لانتظار الناخبين وعمل تند ومظلات لهم، بالإضافة إلى تزويد المقار الانتخابية بكراسي متحركة لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمساعدة العاملين باللجان وأفراد قوات الجيش والشرطة وعناصر الشرطة النسائية.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت والمقيدين بالجداول الانتخابية بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و683 ألفا و186 ناخبًا يصوتون في 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة في 496 مركزا انتخابيا تضم 609 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت، في وقت سابق، أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.