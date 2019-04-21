شكرا لقرائتكم خبر عن 50 أتوبيسًا لنقل طلاب وعاملي جامعة قناة السويس للاستفتاء على تعديل الدستور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني، تستمر جامعة قناة السويس في مشاركاتها الطلابية ومشاركة العاملين وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقام الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس الجامعة، منذ الساعات الأولى من صباح الأحد بالاجتماع بفريق العمل واللجنة المنظمة لمشاركات الناخبين بالجامعة، وأكد توفير الأتوبيسات بعدد كافٍ، لنقل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية تيسيرا عليهم.

وكشف أن الجامعة خصصت 50 أتوبيسا مع تحديد مسارات ونقط انطلاق لها لتسهيل عملها وتم توزيع مطويات للتوعية السياسية بالمواد الدستورية والتعديلات التي يتم الاستفتاء عليها.

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وأوضح الدكتور طارق راشد رحمي رئيس الجامعة ان طلاب الجامعة والعاملين بها أثبتوا حسهم الوطني، وعدم تفريطهم في حقهم وواجبهم تجاه الوطن منذ اليوم الأول، وهم اليوم يستكملون ما بدأوه بالأمس.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.