شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية» تبدأ صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين بالدولة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة المالية، تبكير موعد صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما فيها المحول على البنوك والخاصة بشهري أبريل ومايو من العام الحالي، بحيث يتم صرف مرتبات وأجور أبريل الحالي بدءًا من غدا الاثنين إلى 30 أبريل الحالي، بدلا من المواعيد المعتادة شهريًا التي تحدد موعد الصرف في الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر.

وذكرت «المالية»، في بيان اليوم الأحد، أن تعليمات الكتاب الدوري رقم (29) لسنة 2019، بشأن تبكير مواعيد الصرف تضمنت أيضًا مد موعد صرف باقي مستحقات الأجور والمرتبات تيسيرًا علي العاملين بالدولة، وبحيث تستمر عمليات الصرف من 8 مايو إلى 12 مايو المقبل في حالة تأخر بعض الجهات في عملية الصرف، مشيرة إلى أن التعليمات السابقة تقتصر عملية صرف المتأخرات على الفترة من 8 إلى 10 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، نظرًا لأن يوم 10 مايو موافق يوم الجمعة، وهي عطلة أسبوعية.

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وأضاف البيان أنه بالنسبة لمرتبات وأجور شهر مايو فقد تقرر تبكير مواعيد الصرف لتبدأ من يوم 23 إلى 29 مايو المقبل، بدلًا من الموعد المعتاد وهو 24 إلى 28 من الشهر.

وأكد البيان أن هذه التيسيرات تأتي حرصا من وزارة المالية على انتظام سير العمل بالجهات الإدارية للدولة، وأيضا تفعيلا لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS)، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني (GPS) حتى يطبق بأعلى كفاءة وفاعلية.

وطالب الكتاب الدوري لوزارة المالية المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة الالتزام بتعليمات تقديم مواعيد صرف المرتبات والأجور.