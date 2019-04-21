شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسيوط تنظم مسيرة طلابية لدعوة المواطنين إلى المشاركة في الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، الأحد، أنه سيتقدم مسيرة طلابية حاشدة بعد قليل، لدعوة المواطنين للنزول والاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأوضح «شحاتة» أن تنظيم المسيرة يأتى في إطار الدور التوعوى التنويرى، التي تقوم به الجامعة بمختلف القضايا الوطنية الراهنة، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يبدأ تجمع الطلاب عند «ميدان أم البطل» في تمام الساعة العاشرة من صباح الأحد لتجوب عدد من شوارع وميادين مدينة أسيوط، رافعين لافتات تدعو للمشاركة الإيجابية بالتصويت في الإستفتاء على التعديلات الدستورية.

Advertisements

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.