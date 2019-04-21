شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد المواطنين في الدقهلية على اللجان لليوم الثاني للاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ توافد المئات من الناخبين بمحافظة الدقهلية للتصويت لليوم الثاني على التعديلات الدستورية، حيث وصل القضاة إلى اللجان وتأكدوا من وجود الأقفال البلاستيكية بنفس الأرقام المسلسلة التي وضعوها على الصندوق.

وفتحت اللجان أبوابها أمام المواطنين وسط إجراءات امنية مشددة من القوات المسلحة والشرطة، وتأخرت 5 لجان عن الفتح في لمدة ربع ساعة بمراكز بلقاس والسنبلاوين وشربين.

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ويذكر أن محافظة الدقهلية بها 4 ملايين و245 ألفًا و249 صوتًا وبها 23 لجنة عامة و790 مركزًا انتخابيًا و992 لجنة فرعية.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.