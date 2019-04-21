شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: أتوقع إقبالًا كثيفًا على اللجان في ثاني أيام الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأحد، سير العمل في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، في ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء، وغرف عمليات المحافظات، للتأكد من توفير كل اللوجستيات اللازمة لعمل اللجان في جميع المحافظات في سهولة ويسر وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في إدلائهم بأصواتهم في لجانهم الانتخابية والتأكد من توفير كل التسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وطالب شعراوي المواطنين باستمرار المشاركة بشكل إيجابي في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لأنه حق أصيل لكل مواطن مصري حريص على تقدم وتنمية بلاده، مؤكداً أن إقبال المواطنين على الإدلاء بأصواتهم هو مشهد حضاري يوضح حب الشعب لوطنه.

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وقال الوزير إن اليوم الأول للاستفتاء شهد إقبالاً كبيراً من المواطنين على مدار اليوم، خاصة المرأة والشباب، لافتاً إلى أن اليوم الثاني سيشهد أيضاً حشودا بشكل أكبر أمام اللجان، وسيكون استكمالاً لهذا المشهد الحضاري المشرف.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.