بدء توافد العاملين بالسياحة للاستفتاء على التعديلات الدستورية بالغردقة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدء توافد العاملين المغتربين بقطاع السياحة بالغردقة في اليوم الثاني للاستفتاء علي التعديلات الدستورية. وخصصت إدارات الفنادق والقري السياحية أتوبيسات لنقل العاملين للجان الاستفتاء التي خصصت للمغتربين، وتم تقسيم العمل لورديات حتي لا يتأثر العمل وشهدت لجنة رجاك بمنطقة السقالة بالغردقة إقبالا مع فتح اللجنة. يذكر أن نحو ٢٨٩ ألف مواطن لهم حق التصويت بالبحر الأحمر، بالإضافة إلي العمالة المغتربة من باقي المحافظات في قطاعي البترول والسياحة. بدء توافد العاملين بالسياحة علي لجان المغتربين بالغردقة بدء توافد العاملين بالسياحة علي لجان المغتربين بالغردقة بدء توافد العاملين بالسياحة علي لجان المغتربين بالغردقة بدء توافد العاملين بالسياحة علي لجان المغتربين بالغردقة

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