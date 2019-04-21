شكرا لقرائتكم خبر عن فتح اللجان أمام المواطنين لاستفتاء التعديلات الدستورية في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت صباح الأحد لجان الانتخابات للاستفتاء على التعديلات الدستورية أبوابها لليوم الثاني على التوالي لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في 546 مقرا انتخابيا تضم 664 لجنة فرعية حيث يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالمحافظة 3016521 ناخبا على مستوى المحافظة.

Advertisements

وتابع الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، عمليات فتح اللجان في اليوم الثاني من داخل عرفة العمليات الرئيسية مشيرا إلى أن اليوم الإنتخابي الاول مر بسلام دون وقوع ما يعكر صفو العمليه الانتخابيه مشيرا ان مواطنى المحافظه ضربوا اروع المثل للمشاركة السياسية في حب مصر، وأشاد المحافظ بدور قوات الجيش والشرطه في تأمين العملية الانتخابية وكذا كل الأجهزة المشرفة عليها.

وأضاف مرزوق ان المشهد الإنتخابي لطوابير المواطنين امام لجان الإستفتاء اليوم كان عظيما موجها التحية للسيدات اللائي كنا في مقدمة الصفوف مشيرا ان ذوي الإحتياجات الخاصة كان لهم حضور مميز.

وأكد مرزوق أن عمليات التصويت انتظمت طوال اليوم الأول بشكل غير مسبوق مشيرا إلى أن كل اللجان كانت جاهزة تماما وهو ما ساعد في انتظام العملية الانتخابية.