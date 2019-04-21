شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأقباط يؤدون صلوات قداس أحد الشعانين وسط إجراءات أمنية بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الإخوة الأقباط بمحافظة الغربية، بعيد أحد الشعانين، داخل الكنائس والمطرانيات بنطاق المحافظة، والبالغ عددها 54 كنيسة، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين احتفالات الكنائس بالعيد.

وترأس الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها القداس بكنيسة مارجرجس الشهداء بطنطا، بينما ترأس الأنبا كاراس غسقف المحلة وتوابعها، صلاة القداس بكنيسة العذراء بالمحلة.

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وحرص الأقباط والأطفال، على حمل سعف النخيل معهم داخل الكنيسة للاحتفال بالعيد، وفرضت مديرية أمن الغربية، تعزيزات أمنية أمام كل كنيسة لتأمين الاحتفالات، كما تم وضع البوابات الإلكترونية لفحص المترددين على الكنائس قبل الدخول.

كما تم تعقيم محيط الكنائس بمعرفة خبراء المفرقعات، للخروج بالاحتفالات بشكل أمن.