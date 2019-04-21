شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بأستراليا لــ"الخليج 365": التصويت بالاستفتاء يمر بسلاسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد خيرت سفير مصر لدى أستراليا، إنه لليوم الثالث على التوالى يستمر تدفق المصريين على مقار اللجان الثلاثة ( كانبرا- سيدنى- ملبورن) للإدلاء بأصواتهم فى التعديلات الدستورية .
وأضاف "خيرت"، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عملية التصويت تمر بسلاسة ودون أي مشاكل تذكر، مشيرا إلى أن الملاحظة الجديرة بالاهتمام هو الطابع الاحتفالي المليء بمشاعر الحب والتأييد لمصر شعباً وقيادة وحرص أبناء الجالية علي الحضور بأسرهم.
وأكد "خيرت"، أن بعض المصريين قاموا بتغيير مسار رحلتهم خلال العطلة الأسبوعية من أجل الحضور للسفارة للمشاركة والتصويت فى الاستفتاء، مشيرا إلى أنه خلال ساعات أى في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة سيتم غلق صناديق الاقتراع لبدء عملية الفرز .
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