سفير مصر بواشنطن: المصريون بالخارج أعطوا رسالة قوية بمشاركتهم فى الاستفتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير مصر فى واشنطن ياسر رضا اليوم الأحد، أن المصريين فى الخارج أعطوا رسالة قوية بمشاركتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية .
وأشاد رضا - فى تصريحات تلفزيونية - بجهود الناخبين فى قطع المسافات الطويلة؛ من أجل التصويت على الاستفتاء.
وكان سفير مصر فى واشنطن قد أعلن أن نسبة المشاركة مشجعة للغاية عبر حضور المواطنين بأسرهم، منوها بحرص الشباب والسيدات وكبار السن على الإدلاء بأصواتهم.
وشهدت العديد من مقار السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج إقبالا كبيرا من قبل المصريين؛ للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى 140 مقرا انتخابيا بـ 124 دولة، تتواجد بها البعثات المصرية بالخارج .
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