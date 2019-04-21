شكرا لقرائتكم خبر عن إنفجار سابع يهز العاصمة السريلانكية كولومبو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة السريلانكية إن انفجارا سابعا ضرب منطقة قريبة من العاصمة.
يشار إلى أن 6 تفجيرات وقعت فى توقيتات متزامنة، واستهدفت 3 كنائس و3 فنادق فى البلاد؛ ما أدى إلى مقتل 160 شخصا وسقوط أكثر من 400 مصاب.
ووقعت الانفجارات فى كنيسة سانت أنتونى بكولومبو، وكنيسة سانت سيباستيان فى بلدة نيجومبو إلى شمال العاصمة، إضافة إلى كنيسة ثالثة تقع فى باتيكالوا "الشرق"، كما شهدت 3 فنادق فخمة تفجيرات متزامنة.
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