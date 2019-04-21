شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون بالصين يواصلون لليوم الثالث التصويت فى الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد أبناء الجالية المصرية فى الصين اليوم الأحد، إلى مقر السفارة المصرية فى بكين للإدلاء بأصواتهم فى ثالث وآخر أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية المخصصة للمصريين فى الخارج.

وفتحت لجنة التصويت المتواجدة فى مقر السفارة المصرية بالعاصمة (بكين) أبوابها من الساعة التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي) أمام المواطنين المصريين للإدلاء بأصواتهم، فيما تتواصل عمليات التصويت بسلاسة، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء (بتوقيت بكين).

وتجرى عملية التصويت فى 140 مقرا انتخابيا فى 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث إنه طبقا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

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ووفقا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد فى الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء كانت سارية أم لا.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم قد أعلن الأربعاء الماضى مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حدد أيام الجمعة والسبت والأحد (من 19 حتى 21 أبريل) للمصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين (من 20 حتى 22 أبريل) للمصريين بالداخل.