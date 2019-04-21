شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: رئيس الوزراء يلتقى بالقيادات العمالية اليوم لمناقشة قضايا العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اليوم الأحد اجتماعا لقيادات العمال مع رئيس الوزراء لبحث قضايا العاملين بالدولة وإيجاد الحلول المناسبة لها ، اضافة لمناقشة جميع القضايا الراهنة . Advertisements وقال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، فى بيان لاتحاد العمال، إن الاجتماع يأتي فى إطار الاستعداد للاحتفال بعيد العمال الذى سيشهده الرئيس السيسى يوم 30 نهاية لشهر الجاري.

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