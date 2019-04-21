شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى السيدة زينب ينظمون مسيرة حاشدة للمشاركة فى ثانى أيام الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت شوارع منطقة السيدة زينب، تنظيم أهالى المنطقة مسيرة حاشدة فى الشوارع، أثناء توجههم فى اليوم الثانى على التوالى، للمشاركة فى الاستفتاء على دستور مصر 2019.

ونظم المواطنون مسيرة ضمت عشرات المواطنين، على أنغام الأغانى الوطنية، والذين حرصوا على التجمع للتوجه إلى لجنتهم للمشاركة فى ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.