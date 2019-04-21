شكرا لقرائتكم خبر عن لجان مصر الجديدة تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين فى اليوم الثانى للاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد لجان ومقرات الاستفتاء بمصر الجديدة والنزهة إجراءات أمنية مشددة فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وفتحت منذ قليل، اللجان أبوابها لاستقبال المواطنين فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية، فيما شهدت عدد من اللجان توافد عدد من المواطنين الذين حرصوا على التواجد أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت عن المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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وبدوره قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية يطالب فيه الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بتاريخ 16أبريل 2019 عقب موافقة البرلمان بالأغلبية على تلك التعديلات.