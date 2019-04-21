شكرا لقرائتكم خبر عن شاب بلجنة استفتاء: نعم للدستور وأطالب الجميع بالنزول للمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مصطفى حسام الطالب الجامعى والذى يدرس بكلية السياحة والفنادق على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة مدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز بفيصل.

وأكد الشاب الجامعى الذى لم يتجاوز الـ 20 عاما مدى وعية السياسى وحرصه على قول نعم للتعديلات الدستورية، قائلا : "أنا شايف إن الدولة تعمل لصالح الشباب من مشروعات قومية وطرق وكبارى ومستشفيات ومبادرات".

ووجه مصطفى رسالة للشباب غير الراغبين فى النزول للإدلاء بأصواتهم : انصحهم انهم ينزلوا يشاركوا علشان يتعلموا الصح.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.