شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. أغانى وطنية أمام لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص العديد من المواطنين المشاركين فى اليوم التانى فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر اللجان الانتخابية بالزمالك بتشغيل الأغانى الوطنية أمام مقر اللجان فرحه منهم فى المشاركة على التصويت فى الاستفتاء.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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لجان الاستفتاء على الدستور بالزمالك (1)



لجان الاستفتاء على الدستور بالزمالك (2)