عمليات مجلس الدولة: فتح لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور في التاسعة صباحًا وبدء توافد المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قال المستشار فؤاد عبد الفتاح أمين عام مجلس الدولة، إن جميع لجان الاستفتاء على الدستور التي يشرف عليها مستشاري المجلس فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وهو الموعد المحدد من قبل الوطنية للانتخابات.

أضاف عبدالفتاح، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المواطنين بدأوا في التوافد على مقار لجان الاستفتاء بمختلف المحافظات للإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى سير الاستفتاء بشكل طبيعي حتى الآن دون أية تجاوزات تعيق الانتخاب.

أشار إلى حرص المواطنين على التكاتف وممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء برأيهم حول التعديلات الدستورية، وهو ما يعكس الوعي المصري بأهمية المشاركة في الاستفتاء.

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وبدأت أمس السبت، عمليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الداخل، والتي تستمر على مدار 3 أيام متتالية تنتهي غدًا الإثنين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت إخطارا من البرلمان، بالموافقة النهائية على التعديلات الدستورية، لتبدأ في إجراءات استفتاء الشعب عليها.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الثلاثاء الماضي، نهائياً على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء نداء بالاسم، بعد مناقشات امتدت قرابة 10 ساعات، ووافق المجلس على التعديلات الدستورية 531 نائبًا من أصل 554 نائبًا شاركوا في الجلسة العامة، بينما رفض التعديلات 22 نائبًا، فيما امتنعت نائبة واحدة عن التصويت.

وتنص المادة 3 من قانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات على "أن تختص الهيئة دون غيرها بدعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمني لكل منها".