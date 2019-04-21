"رادارات الجيزة" تلتقط 60 مخالفة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 2260 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ1066 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ722 مخالفة.

كما تم حجز 4 دراجات نارية مخالفة "توك توك"، وضبط 6 مواقف عشوائية، وتحرير 60 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، و19 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان والتصالح الفوري في 53 حالة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام الدين شادي مدير المرور، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.