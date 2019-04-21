خلال 24 ساعة.. ضبط 60 قضية تموينية في حملة الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نفذ ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل. وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 60 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن أسعار، وإدارة منشأة بدون ترخيص. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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