حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في المنطقة الأثرية بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، حيث تم القيام بحملة مكبرة بدائرة المنطقة الأثرية دائرة قسم الاهرام.

وقد أسفرت الحملة في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 45 كرسي، 2 ثلاجة، 10 ترابيزة، 15 قلب شيشة، 3 أسطوانة غاز 2 إستاند، 2 ميزان، 2 شمسية.

تم تحرير محضر حيال كل واقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.